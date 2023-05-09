Посла рф у Польщі не пустили покласти квіти до пам’ятника радянським військовим (відео)

Посла росії в Польщі Сергія Андрєєва не пустили покласти вінки до пам’ятника радянським військовим у Варшаві.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Дипломати приїхали до пам’ятника, але підхід до нього заблокували активісти. Андрєєв і його колеги змушені були сісти в автомобілі і поїхати.

На місці події залишились проросійські активісти, які прийшли покладати квіти. Біля пам’ятника тривають словесні конфлікти між українськими і польськими мітингувальниками та росіянами

Тим часом у Москві на «Параді перемоги» показали рекордно низьку кількість техніки. На вулицях столиці рф не було жодного сучасного танку.

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