Свята Трійця 2023: дата та традиції свята

Трійця або Зелені свята — одне з двунадесятих церковних свят, дата якого прив’язана до святкування Великодня.
Chas News розповідає, коли у 2023 році святкують Трійцю. А також про історію та традиції одного з найбільших торжеств у православному календарі.
Коли в Україні Трійця 2023
В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П’ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. Отже у 2023 році Трійцю українці святкуватимуть 4 червня.
У католиків Трійця святкується на тиждень раніше (через різницю між юліанським та григоріанським календарем) і припадає 2023 року на 28 травня. В католицизмі це свято вважається найважливішим, адже вказує на триєдність Бога.
Скільки днів традиційно святкують Трійцю? Зазвичай свято триває три дні, два з яких завжди неробочі, але через воєнний стан, додаткових вихідних в українців не буде.
Традиції та обряди на Зелені свята
Починається цей день традиційно з урочистих богослужінь в храмах. У ніч проти Трійці священнослужителі проводять вечірню, під час якої читають молитви про дарування Святого Духа та згадують, як він з’явився перед апостолами. Також цього дня святкується день народження Церкви Христової.
У народі на Трійцю будинок прикрашають травами — лепехою. Саме тому свято отримало народну назву «Зелені свята». До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву — любисток, чебрець, полин. А образи в оселі прикрашають м’ятою та гілками берези.
В цей день прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається коровай. Увечері традиційно влаштовували вечірки з танцями та піснями.
Також на Зелені свята раніше було прийнято засилати сватів. Навіть існувало народне повір’я — якщо заручитися на Трійцю, а потім зіграти весілля на Покрову (14 жовтня 2023 року), тоді подружнє життя буде щасливим.
За кілька днів до Трійці прибирали в будинку, наводили лад, позбувалися непотрібних речей. А напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.
Що не можна робити
Церква, зокрема, забороняє на Трійцю:
- займатися домашньою роботою та фізичною працею;
- плести, в’язати, вишивати;
- сваритися і лаятися;
- лихословити.
Як підготувати оселю до Трійці
- Приберіть дім. Перед Трійцею дім має бути добре прибраний. Гардини та рушники виперіть завчасно, також не забудьте гарно вимити підлогу.
- Прикрасьте дім. Традиційні прикраси на Трійцю — зелені гілочки, квіти та килими.
- Приготуйте святкові страви. На Трійцю можна приготувати кутю, пироги з сиром, мед та інші солодощі.
- Підготуйте святковий рушник. На стіл перед подачею страв обов’язково постеліть святковий рушник. Кладіть його і під посуд, і під страви.
- Підготуйте церковні свічки. Якщо плануєте піти до церкви на Трійцю, то підготуйте свічки і інші атрибути завчасно.
- Прикрасьте іконостас. Щоб створити атмосферу свята у оселі, можна прикрасити іконостас квітами та зеленими гілочками.
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