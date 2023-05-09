Свята Трійця 2023: дата та традиції свята

Трійця або Зелені свята — одне з двунадесятих церковних свят, дата якого прив’язана до святкування Великодня.

Chas News розповідає, коли у 2023 році святкують Трійцю. А також про історію та традиції одного з найбільших торжеств у православному календарі.

Коли в Україні Трійця 2023

В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П’ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. Отже у 2023 році Трійцю українці святкуватимуть 4 червня.

У католиків Трійця святкується на тиждень раніше (через різницю між юліанським та григоріанським календарем) і припадає 2023 року на 28 травня. В католицизмі це свято вважається найважливішим, адже вказує на триєдність Бога.

Скільки днів традиційно святкують Трійцю? Зазвичай свято триває три дні, два з яких завжди неробочі, але через воєнний стан, додаткових вихідних в українців не буде.

Традиції та обряди на Зелені свята

Починається цей день традиційно з урочистих богослужінь в храмах. У ніч проти Трійці священнослужителі проводять вечірню, під час якої читають молитви про дарування Святого Духа та згадують, як він з’явився перед апостолами. Також цього дня святкується день народження Церкви Христової.

У народі на Трійцю будинок прикрашають травами — лепехою. Саме тому свято отримало народну назву «Зелені свята». До лепехи можуть додавати свіжоскошену траву — любисток, чебрець, полин. А образи в оселі прикрашають м’ятою та гілками берези.

В цей день прийнято відвідувати родичів та друзів, а на стіл потрібно ставити щедре частування. Головною стравою вважається коровай. Увечері традиційно влаштовували вечірки з танцями та піснями.

Також на Зелені свята раніше було прийнято засилати сватів. Навіть існувало народне повір’я — якщо заручитися на Трійцю, а потім зіграти весілля на Покрову (14 жовтня 2023 року), тоді подружнє життя буде щасливим.

За кілька днів до Трійці прибирали в будинку, наводили лад, позбувалися непотрібних речей. А напередодні свята Трійці завжди батьківська субота, коли віряни поминають покійних родичів.

Що не можна робити

Церква, зокрема, забороняє на Трійцю:

займатися домашньою роботою та фізичною працею;

плести, в’язати, вишивати;

сваритися і лаятися;

лихословити.

Як підготувати оселю до Трійці

Приберіть дім. Перед Трійцею дім має бути добре прибраний. Гардини та рушники виперіть завчасно, також не забудьте гарно вимити підлогу.

Прикрасьте дім. Традиційні прикраси на Трійцю — зелені гілочки, квіти та килими.

Приготуйте святкові страви. На Трійцю можна приготувати кутю, пироги з сиром, мед та інші солодощі.

Підготуйте святковий рушник. На стіл перед подачею страв обов’язково постеліть святковий рушник. Кладіть його і під посуд, і під страви.

Підготуйте церковні свічки. Якщо плануєте піти до церкви на Трійцю, то підготуйте свічки і інші атрибути завчасно.

Прикрасьте іконостас. Щоб створити атмосферу свята у оселі, можна прикрасити іконостас квітами та зеленими гілочками.

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