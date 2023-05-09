Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною

Європарламент схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік.

Про це повідомили на сайті Європарламенту.

За рішення проголосували 537 депутатів. Воно стосується фруктів та овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

«Я рішуче підтримую відновлення заходів з лібералізації, які допомагають забезпечити продовження української торгівлі в умовах жорстокої війни, спричиненої росією. Ці заходи мають вирішальне значення для зміцнення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС», — заявила євродепутатка з Латвії Сандра Калнієте.

Європейська бізнес асоціація вважає, що скасування імпортних мит у 2022 році стало одним із найбільш важливих факторів позитивного впливу на український інвестклімат.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита товарів, що призначені для безпеки та оборони.

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