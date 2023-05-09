«Реал» — «Манчестер Сіті»: де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 травня, у футбольній Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2022/23 розпочинається стадія 1/2 фіналу.

Півфінали ЛЧ-2022/23: розклад ігор

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2022/23 грають:

«Реал» (Іспанія) — «Манчестер Сіті» (Англія)

«Мілан» (Італія) — «Інтер» (Італія)

Перші матчі

9 травня (вт). 22:00. «Реал» — «Манчестер Сіті»

10 травня (ср). 22:00. «Мілан» — «Інтер»

Матчі-відповіді

Другі поєдинки в парах відбудуть за тиждень.

16 травня (вт). 22:00. «Інтер» — «Мілан»

17 травня (ср). 22:00. «Манчестер Сіті» — «Реал»

Реал — Манчестер Сіті: трансляція

У першому півфіналі у вівторок, 9 травня, в Мадриді грають «Реал» та «Манчестер Сіті». Початок гри о 22:00 за Києвом.

В Україні наживо матч транслюватиме медіасервіс MEGOGO. На цій платформі о 21:00 стартує передматчева студія.

Також трансляцію доступна на Volia TV.

Реал — Манчестер Сіті: історія протистоянь

Команди зіграли між собою 8 матчів — усі в Лізі чемпіонів: 3 перемоги «Реала», 2 нічиї, 3 перемоги «МанСіті».

Двічі команди зустрічались у півфіналах ЛЧ: оба рази у фінал виходив «Реал» і зрештою здобував трофей.

Останнього разу команди грали в 1/2 ЛЧ рік тому. У першому матчу «Мансіті» переміг вдома 4:3, а у Мадриді «Реал» пройшов далі завдяки голу в додатковий час — 3:1.