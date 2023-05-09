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Телеком-провайдери на Херсонщині потрапили під обстріл і врятували жінку

09.05.2023

8 травня на Херсонщині під обстріл потрапила команда місцевого провайдера, яка відновлювала зв’язок у Станіславі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

Від обстрілу постраждали цивільні та машина телекомівців. Працівники, які пройшли курси з тактичної медицини, не розгубились і швидко надали першу допомогу пораненій жінці. 

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз.

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