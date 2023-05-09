Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.
Про це повідомили на сайті відомства.
Цей пакет включає в себе:
- додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
- боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- підтримку тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.
У міністерстві наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами для допомоги Україні.
А нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від США.
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