Повінь – зміна системи

Menu
Close

Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

09.05.2023

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

Про це повідомили на сайті відомства.

Цей пакет включає в себе:

  • додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;
  • боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • підтримку тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

У міністерстві наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами для допомоги Україні.

А нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від США.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 