Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

Про це повідомили на сайті відомства.

Цей пакет включає в себе:

додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

комерційні послуги супутникової зйомки;

підтримку тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

У міністерстві наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами для допомоги Україні.

А нещодавно до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $1,25 млрд від США.

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