«Це зневага до українського народу». В МЗС засудили гостей путіна на параді у Москві

Міністерство закордонних справ України засудило політиків, які взяли участь у параді володимира путіна на Червоній площі в Москві 9 травня.

Мова про президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Вони були присутні на заході, де російський лідер виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії.

«Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв’язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу», — наголосили в МЗС.

У міністерстві нагадали, що народи Центральної Азії та Кавказу боролись із нацизмом 78 років тому і не заслуговують бути використаними Кремлем.

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