Суд ув’язнив інформаторку російського генерала, причетного до збиття літака рейсу MH-17

СБУ зібрала докази проти особистої інформаторки генерала російської розвідки, який причетний до збиття «Боїнга» MH-17.

Зловмисницю затримали у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку. Суд призначив їй покарання у вигляді 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Слідство з’ясувало, що жінка була інформаторкою кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним «Хмурий». Він причетний до збиття пасажирського літака у липні 2014 року.

Зрадниця мешкала у селищі Благодатне Донецької області та особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона зв’язалась із Дубінським і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

Зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона фіксувала наслідки російських атак на території регіону і передавала ворогу особисті дані учасників руху опору на тимчасово окупованій території.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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