В Україні з’явився сайт з алгоритмом дій для поранених військових: як він працює

Міністерство оборони України запустило на сайті розділ з покроковими інструкціями для військовослужбовців на випадок поранення. Про це повідомила заступниця міністра Ганна Маляр.

Перейти у розділ «допомога після поранення» можна через вкладку «військовослужбовцям» на сайті Міноборони або за посиланням.

На сайті представлений детальний алгоритми дій для пораненого або травмованого військового та відповіді на питання, які виникають під час лікування.

Так, бійці зможуть знайти інформацію про проходження ВЛК, отримання виплат, протезування, отримання статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю, відновлення документів тощо.

Також на сайті можна завантажити «Довідник військовослужбовця після поранення», де описано шлях після отримання травми, поранення чи захворювання. Крім того, представлені усі зразки рапортів та довідок, які можуть знадобитися військовому.

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