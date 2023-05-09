Кабмін обмежив використання музики в автобусах і таксі

Сьогодні, 9 травня, Уряд обмежив використання музики в громадському транспорті.

На засіданні Кабмін вніс зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», повідомили в Мінінфраструктури.

Тепер водії автобусів можуть не пускати до салону пасажирів, які створюють шум телефоном, колонкою тощо.

Також вмикати музику чи фільми в автобусах заборонено і водіям. Виняток — наявність навушників у салоні або під час нерегулярних рейсів згода пасажирів.

Крім того, нові правила з’явилися і для водіїв таксі. Вони зможуть вмикати музику тільки за згодою пасажирів.

«Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року», — зазначили у відомстві.

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