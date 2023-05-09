10 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 травня

Сьогодні у Мікронезії — День Конституції та День проголошення держави.

Гватемала та Мексика відзначають День матері.

На Мальдівах — День захисту дітей.

В Азербайджані — Свято квітів.

У Німеччині — День книги.

У Таїланді — День хлібороба.

Також сьогодні у календарі ООН — Міжнародний день арганії, дерева, що росте у Марокко.

Арганія заввишки сягає 10 метрів, живе до 200 років. Це колюче дерево з кострубатим стовбуром. Листя і плоди арганії їстівні і високо цінуються. З насіння видобувають арганову олію, яку називають «рідким золотом» Марокко. Її застосовують у кулінарі, косметичній промисловості та медицині.

Яке релігійне свято 10 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола від сімдесяти, священномученика Симеона Єрусалимського.

Він був сином Клеопи, молодшого брата святого Йосипа, а отже вважається родичем Ісуса по плоті.

Симеон служив єпископом Єрусалима, дожив до 120 років. У 107 році, за царювання імператора Траяна, старця як родича і послідовника Ісуса після багатьох знущань розіп’яли на хресті.

День ангела 10 травня

Іменини в цей день святкують Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

Які історичні події стались 10 травня

1503 — іспанський мореплавець Христофор Колумб відкрив Кайманові острови.

1869 — в США урочисто відкрили першу трансконтинентальну залізницю.

1881 — Румунію проголошено королівством.

1924 — Едгар Гувер став главою Федерального бюро розслідувань США. Він обійматиме цю посаду до своєї смерті у 1972 році.

1925 — у Києві відкрили міст через Дніпро, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 — Вінстон Черчилль призначений новим прем’єр-міністром Великої Британії.

1993 — у Киргизстані запровадили національну валюту — сом.

1993 — у пожежі на фабриці іграшок у Таїланді загинуло 188 людей.

1995 — у Таджикистані запровадили таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінили на сомоні.

2005 — в Тбілісі на площі Свободи чоловік кинув гранату у бік трибуни, на якій знаходилися президенти Грузії і США, Михайло Саакашвілі і Джордж Буш, але вона не вибухнула.

Хто народився 10 травня

1760 — Клод Руже де Лілль, французький поет і композитор, автор «Марсельєзи».

1788 — Огюстен Жан Френель, французький фізик.

1878 — Густав Штреземан, німецький політичний діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1926 року.

1936 — Ел Сміт, американський блюзовий співак.

1938 — Марина Владі, французька акторка.

1939 — Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.

1955 — Олександр Друзь, радянський та російський учасник інтелектуальних ігор, магістр телеігри «Що? Де? Коли?».

1955 — Марк Чепмен, убивця Джона Леннона.

1956 — Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.

1961 — Іван Малкович, український поет і видавець.

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