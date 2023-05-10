Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 10 травня. Росіяни зосередились на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За добу противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав’ї Чернігівської області, Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, наступав поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують безуспішно наступати у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються оборонятися. Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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