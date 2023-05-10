Євробачення-2023: визначились перші 10 фіналістів конкурсу

Учора, 9 травня, у британському Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023». За право представити свою країну у фіналі змагалося 15 виконавців. Глядачі обрали 10 учасників, які боротимуться за перемогу на «Євробаченні».

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

До списку перших 10 фіналістів увійшли:

Let 3 – Mama ŠČ (Хорватія)

Pasha Parfeni – Soarele şi Luna (Молдова)

Remo Forrer – Watergun (Швейцарія)

Käärijä – Cha Cha Cha (Фінляндія)

Vesna – My Sister’s Crown (Чехія)

Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль)

Mimicat – Ai Coração (Португалія)

Loreen – Tattoo (Швеція)

Luke Black – Samo Mi Se Spava (Сербія)

Alessandra – Queen of Kings (Норвегія)

Не вдалося набрати необхідну кількість голосів, щоб потрапити до фіналу представникам Мальти, Латвії, Ірландії, Азербайджану та Нідерландів.

Як пройшов перший півфінал Євробачення-2023

Перший півфінал запам’ятався не тільки виступами виконавців країн-учасниць, а й яскравими номерами представників України. Відкривала конкурс лідерка гурту The HardKiss з піснею «Маяк». Після виступу співачка доєдналась до складу ведучих.

Після завершення виступів конкурсантів на сцені з’явилася співачка Alyosha, яка з британською виконавицею Ребеккою Фергюсон, виконала пісню про події в Україні під звуки сирен.

А завершувала перший півфінал Євробачення-2023 британська співачка Ріта Ора, яка виступила разом з біженкою з України.

Другий півфінал Євробачення-2023, де визначаться ще десять виконавців-фіналістів, відбудеться 11 травня. Гурт TVORCHI виступатиме одразу у фіналі 13 травня, оскільки Україна торік перемогла на конкурсі. Крім того, у фінал автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Великобританія як засновниці конкурсу.

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