Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»

Українська письменниця, художниця, фотограф, журналістка, перекладачка та активістка Євгенія Бєлорусець стала лауреаткою цьогорічної премії «Жінки Європи» 2023 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Своїми роботами ви творите більше, ніж мистецтво. Ви створюєте те, чого люди потребують у часи темряви найбільше – надію та мужність. Ваші фотографії та тексти документують не лише жахи війни, вони допомагають нам зрозуміти, що проживають українці щодня. Ви надаєте кожному українцю обличчя та голос, який чує вся Європа. В європейській спільноті ви – сильний голос…Своїми роботами ви підкреслюєте, що Україна є логічною частиною Європи, що вона належить до ЄС», – заявив на церемонії голова комітету в закордонних справах німецького Бундестагу Міхаель Рот.

Він додав, що Україна заслуговує на чіткий, чесний і реалістичний план набуття членства в ЄС. І переговори про вступ мають розпочатися щонайпізніше наприкінці цього року або на початку наступного. Це, за словами Рота, відповідає інтересам самої Європи.

Політик нагадав, що канцлер ФРН Олаф Шольц у нещодавній промові в Бундестазі з нагоди роковин російської агресії цитував Євгенію Бєлорусець.

Також він зауважив, що російська пропаганда останніми роками намагалася насадити думку (насамперед у ФРН), нібито народи радянського союзу, які визволили Німеччину від нацизму, ідентичні росіянам.

«Це не так», – підкреслив Рот. За його словами, з 24 лютого 2022 року заклик «Ніколи більше!» для українців лунає, як пуста обіцянка, адже війна повернулась у Європу з усією жорстокістю.

«Якщо ми не будемо продовжувати нашу підтримку, в тому числі військову підтримку, в України не буде вибору між війною і миром, але залишиться єдиний вибір – між війною і знищенням. Отже, має йтися про справедливий мир», – переконаний депутат.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв згадав історії своєї родини, старшого покоління, яке боролося проти нацизму під час Другої світової війни. Нинішня – російська – війна, констатував він, торкнулася всіх українців. Українці захищають спільні європейські цінності, тому дуже важливо, щоб європейці побачили цю війну саме українськими очима.

«Ми хочемо зробити для вас війну близькою, показати її, але тримати якнайдалі від вас», – звернувся посол до європейців. Він подякував Бєлорусець за донесення правди та зазначив, що солідарність німців стала можливою також завдяки її роботі.

«Ти протистоїш цій війні, проти цієї диктатури – за свободу своєї країни… Твоя робота дуже близька тим цінностям, які відстоюємо ми. Україну слід підтримати всім можливим, щоб вона захистила свій суверенітет, відновила свою територіальну цілісність. Ми повинні разом протистояти російському автократичному режиму», – звернулася до лауреатки президент Європейського руху Німеччини Лінн Зелле.

Євгенія Бєлорусець є авторкою «Київського щоденника війни», який розповідає про події в українській столиці в перших тижні весни 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення рф. У листопаді минулого року за цю роботу вона отримала німецьку літературну премію Горста Бінгеля.