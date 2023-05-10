У британській розвідці пояснили, чому на параді в Москві було мало бронетехніки

Вчора, 9 травня, росія могла б продемонструвати більше військової техніки на параді в Москві, але кремль побоявся критики всередині країни.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

«9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Червоній площі в росії підкреслив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні», — йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що близько 8 тис. російських військових. Втім, більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів.

Так, єдиним особовим складом розгорнутих формувань регулярних військ був контингент залізничних військ та військової поліції. Крім того, єдиним танком на параді був старий парадний Т-34.

«Незважаючи на великі втрати в Україні, росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями», — додають у Міноборони Британії.

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