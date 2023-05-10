До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців

Європейська кіноакадемія цьогоріч прийняла до свого складу рекордні 462 члени, серед яких 28 – представники України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Європейська кіноакадемія вітає 462 професіоналів у сфері кіно як нових членів, кожен з яких матиме право голосу. Імена всіх нових членів було оголошено в День Європи, 9 травня 2023 року. Членів запрошують раз на рік. Цього року членство прийняла рекордна кількість запрошених європейських кінематографістів, що посилило голос європейського кіно на всьому континенті», – йдеться у заяві.

Згідно із оголошеним списком, членами Європейської кіноакадемії з-поміж всіх стали 28 українців, серед яких є режисери, продюсери, кінокомпозитори, оператори, художники з костюмів та гриму та ін.

Серед них – продюсери Максим Асадчий, Дар’я Бассель, Ольга Бесхмельніцина, Сашко Чубко, Владислав Дудко, Анна Єлісєєва, Ілля Гладштейн, Надія Коротушка, Олександра Костіна, Наталія Лібет, Ольга Матат, Дмитро Мінзянов, Вероніка Степанчук, режисери Сергій Буковський, Дар’я Онищенко, Вікторія Трофименко, Ірина Цілик, Крістіна Тинькевич, оператор-постановник Владислав Воронін, композитори Євген Філатов і Микита Моісеєв, актриса Анастасія Карпенко, художниця з гриму Катерина Дубчак, художниця з костюмів Поліна Карчева, журналіст Дмитро Десятерик, редакторка Марина Майковська, кастинг-директорка Алла Самойленко та Богдан Жук (фестивальна робота).

Зазначається, що також цьогоріч до Європейської кіноакадемії увійшли по одному представнику з росії та білорусі.

Європейська академія (European Film Academy, EFA) була заснована 1988 року в Берліні з ініціативи європейських кінорежисерів для пропагування європейського кінематографа у світі. Академія відома своєю щорічною премією «Європейський кіноприз».