ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

Країни-члени ЄС та його інституції з початку повномасштабного російського вторгнення надали 20 млрд доларів для підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС став основним донором для українського бюджету. 20 млрд доларів країни-члени ЄС та його інституції надали для підтримки економічної та фінансової стабільності України», – сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, що військова допомога європейських країн допомагає нашій країні зупинити російського загарбника. Десять пакетів санкцій ЄС проти росії вже суттєво ускладнюють кремлівському режиму фінансування цієї агресії. «І ми розраховуємо на продовження такої санкційної політики. Вдячні нашим європейським друзям і союзникам за гуманітарну допомогу. За те, що прийняли мільйони українських родин. Вдячні за всі кроки солідарності та підтримки. Бо перемога України – це перемога Європи», – сказав Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, економічна та фінансова допомога з боку ЄС, а також врегулювання ускладнень у торгівлі сільськогосподарською продукцією із сусідами України з-поміж країн ЄС є темами для обговорення під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у Києві з нагоди відзначення Дня Європи.