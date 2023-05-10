У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Республіки Польща рекомендувала використовувати для міста Калінінграда і Калінінградської області рф іншу назву.

Відповідне рішення набуло чинності сьогодні, 10 травня, пише Rzeczpospolita.

У комюніке за 9 травня йдеться, що на засіданні 12 квітня комісія вирішила, що місто з російською назвою Калінінград слід називати Крулевець, а область — Крулевецькою, а не Калінінградською.

Зазначають, що назва Крулевець для міста традиційна, а нинішня російська є штучною та не пов’язана з містом та з областю.

«Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер», — заявили у комісії.

Там додають, що російське вторгнення в Україну та нав’язування «русского мира» змушують «по-іншому поглянути на питання навʼязаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі».

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