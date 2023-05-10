У грудні на півночі Польщі, імовірно, впала російська крилата ракета Х-55 — ЗМІ

Наприкінці квітня у лісі біля міста Бидгощ на півночі Польщі знайшли уламки ракети. Експертиза встановила, що, вони, імовірно, належать російській Х-55.

Про це пише видання RMF FM, яке неофіційно ознайомилося з попередніми висновками Технологічного інституту Військово-повітряних сил Польщі.

У документі йдеться, що Х-55 імовірно залетіла зі східного кордону, оскільки Польща не має таких ракет, ані систем, які могли б їх запускати.

За даними видання, інцидент міг статися у середині грудня минулого року. Тоді під час масованого ракетного удару по Україні на радарах зафіксовали об’єкт, що прилетів до Польщі з Білорусі. Його втратили з поля зору саме біля міста Бидгощ. Пошуки на місці не дали результатів, а потім їх припинили через складні погодні умови. Тоді країну як раз накрили сильні снігопади.

При цьому військові нібито не повідомили прокуратуру про порушення повітряного простору країни. Тому розслідування з цього приводу розпочали лише наприкінці квітня, коли місцеві жителі випадково знайшли уламки.

Відзначимо, що Україна також не має на озброєнні крилатих ракет Х-55. Вони запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160 і призначені для нанесення ядерних ударів. Проте рф їх останнім часом використовує у якості фальш-цілей, щоби відволікти увагу нашої ППО. Для цього ядерний боєзапас великими «бляшанками» аналогічної ваги.

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