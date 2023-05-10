В Міноборони назвали шість кроків для спрощення проходження ВЛК

Для удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) передбачено шість кроків, що зробить його швидшим та зручнішим.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Удосконалення процесу проходження ВЛК передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров’я). Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Відзначимо, що задля запровадження цих нововведень Верховна Рада 2 травня прийняла законопроєкти №9154 та № 9158.

В Міноборони наголосили, що зміни будуть поступовими, адже процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

Над цими задачами працює робоча група, до якої входять підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство цифрової трансформації та ГО «Принцип».

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