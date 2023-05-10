Путін скасував візовий режим для громадян Грузії: він діяв з 2000 року

У росії скасували з 15 травня візовий режим для громадян Грузії, а також заборону на авіаперевезення до Грузії, яка діяла з червня 2019 року. Відповідний указ підписав путін.

Міністерство транспорту рф вже повідомило, що авіакомпанії готуються до відновлення польотів і збираються щотижня виконуватимуть сім прямих рейсів з Москви до Тбілісі і назад.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала укази путіна «черговою російською провокацією».

«Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», — написала вона в Twitter.

Розкритикували це рішенні і в опозиції. Зокрема, Хатія Деканоїдзе, ексголова Нацполіції України, а нині позафракційний депутат грузинського парламенту, назвала указ путіна «нагородою» за «антизахідну та антиукраїнську політику», яку «проводить влада Грузії в останні місяці».

У владі скасування рф візового режиму поки не коментували. Однак раніше голова правлячої партії «Грузинська мрія Іраклій Кобахідзе» позитивно відгукувався про можливість відновлення авіасполучення.

Нагадаємо, росія ввела візовий режим для громадян Грузії ще у 2000 році. Грузія натомість скасувала візи для росіян у 2012 році.

Авіаперевезення між країнами в рф заборонили у 2019 році. Приводом для цього стали масові протести проти візиту до Тбілісі російського депутата-комуніста Сергія Гаврилова, який у 1993 році брав участь у війні проти грузинів в Абхазії.

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