«Усі живі»: в Міноборони спростували фейки про загибель Залужного чи Сирського

Російські пропагандисти почали поширювати фейки про «загибель» Валерія Залужного, Олександра Сирського чи інших командувачів ЗСУ від ракетного удару по «штабу в Павлограді».
Активно поширюватися такі повідомлення у російському сегменті мережі стали після скасування участі Залужного у засіданні військового комітету НАТО.
«Всі живі», — прокоментувала ці заяви заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь заявила, що усі
Заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію та запевнила, що усі командувачі живі.
За її словами, такі повідомлення мають на меті декілька цілей:
- психологічний вплив на саму людину;
- деморалізація українських військ;
- короткотривалий хайп на темі для;
- підняття духу власного війська.
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