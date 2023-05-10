«Усі живі»: в Міноборони спростували фейки про загибель Залужного чи Сирського

Російські пропагандисти почали поширювати фейки про «загибель» Валерія Залужного, Олександра Сирського чи інших командувачів ЗСУ від ракетного удару по «штабу в Павлограді».

Активно поширюватися такі повідомлення у російському сегменті мережі стали після скасування участі Залужного у засіданні військового комітету НАТО.

«Всі живі», — прокоментувала ці заяви заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь заявила, що усі

Заступник міністра оборони Ганна Маляр спростувала цю інформацію та запевнила, що усі командувачі живі.

За її словами, такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

психологічний вплив на саму людину;

деморалізація українських військ;

короткотривалий хайп на темі для;

підняття духу власного війська.

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