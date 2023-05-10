На Рівненщині тракторист проігнорував попередження і підірвався на міні (фото)

10 травня на півночі Рівненської області у прикордонній смузі на міні підірвався тракторист. Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

Трагічний інцидент стався у полі на території Дубровицької територіальної громади.

У результаті один чоловік загинув і ще один отримав поранення.

За словами голови ОВА, тракторист проігнорував табличку маркувального знаку та огородження про замінування території.

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