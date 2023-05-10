Журналісти підготували інтерактивну карту військових об’єктів у Криму

Журналісти склали інтерактивну карту окупованого Криму, на якій зображені 223 чинних, тимчасових і законсервованих військових об’єктів рф. Мапа опублікована на сайтах Радіо Свобода та Крим.Реалії.

Усі об’єкти розділені на 10 категорій:

об’єкти Чорноморського флоту РФ;

склади зброї та боєприпасів;

авіабази та аеродроми;

радіотехнічні станції та зв’язок;

ППО та ракетні війська;

прикордонники, внутрішні війська, розвідники та інші підрозділи ЗС РФ;

паливо для військ;

полігони;

військові об’єкти з невідомим призначенням;

об’єкти військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

На карті надана не лише точна геолокація об’єкту, але і його короткий опис, а також посилання на статті та відео, які підтверджують цю інформацію.

Усі ці дані зібрали журналісти Крим.Реалії, проєкту Радіо Свобода «Схеми», фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. Сама мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік.

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