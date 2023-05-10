У росії залишилося критично мало «Кинджалів» та «Калібрів» — ГУР

Запас гіперзувукових ракет «Кинджал» та крилатих «Калібрів» у росії знаходиться на критичному рівні.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.

«Певне ракетне озброєння, особливо С-300, що загрожує прифронтовим територіям, у них є у великій кількості, а високоточні «Кинджали» і «Калібри» знаходяться на критичному рівні», — сказав він.

Юсов запевняє, що через санкції росія не може налагодити стімке виготовлення високоточного озброєння, хоча тим не менш «певне виробництво є».

«Ми можемо говорити про десятки ракет на місяць. Навіть коли вони будуть робити паузи (в обстрілах — ред.) місяцями, то все одно не зможуть покрити те, що було витрачено на війну в Україні, що було бездумно спалено. Той ракетний потенціал, який роками накопичувався», — наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, ввечері 8 травня під час останньої масованої ракетної атаки сили ППО знищили вісім «Калібрів», а у ніч на 4 травня — вперше збили гіперзуковий «Кинджал».

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