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Вартість заміни тризуба на монументі “Батьківщина-Мати” становитиме 36 млн грн.

10.05.2023

Відповідно до повідомлення доктора технічних наук Олександра Шимановського, витрати на демонтаж радянської символіки на монументі “Батьківщина-Мати” та встановлення тризуба замість неї оцінюються у 36 мільйонів гривень. Ця сума значно перевищує плановані 8 мільйонів гривень на роботи, заплановані на 2018 рік.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Як зазначає Шимановський, витрати включають 2,5 мільйони гривень на розробку проєктної документації для ремонту крана та заміни національної символіки. Будівельні та монтажні роботи загалом оцінюються приблизно у 36 мільйонів гривень.

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