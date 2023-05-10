Пам’ятник Нельсону у Ліверпулі оточили мішками з піском, виражаючи солідарність з Україною

У знак підтримки України, пам’ятник Нельсону у Ліверпулі був захищений мішками з піском.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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“Між мішками встановлені екрани з динаміками, на яких показують фільм про андеграундну музичну сцену, знятий за участю українських артистів і музикантів”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, пісенний конкурс “Євробачення-2023” проходить у Ліверпулі після того, як Україна, яка перемогла на конкурсі 2022 року з піснею Stefania гурту Kalush Orchestra, не змогла задовольнити вимоги щодо проведення конкурсу через безпекові побоювання, спричинені російським вторгненням.
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