Україна отримала дев’ять гелікоптерів Мі-8 з Хорватії

Минулого року уряд Хорватії прийняв рішення про відправку 9 гелікоптерів Мі-8 до України, нарешті вони прибули з Загреба на територію України.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Перша партія гелікоптерів Мі-8 була відправлена до нашої країни 5 травня, і очікується, що ще п’ять таких повітряних суден Повітряних сил ЗСУ прибудуть наземним шляхом у найближчому майбутньому.

У кінці минулого року уряд Хорватії остаточно ухвалив рішення передати українським військам 14 своїх гелікоптерів Мі-8 радянського виробництва. Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявляв, що гелікоптери незабаром відправляться до України, але точні терміни постачання техніки не були відомі.