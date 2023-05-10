Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна отримала дев’ять гелікоптерів Мі-8 з Хорватії

10.05.2023

Минулого року уряд Хорватії прийняв рішення про відправку 9 гелікоптерів Мі-8 до України, нарешті вони прибули з Загреба на територію України.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

Перша партія гелікоптерів Мі-8 була відправлена до нашої країни 5 травня, і очікується, що ще п’ять таких повітряних суден Повітряних сил ЗСУ прибудуть наземним шляхом у найближчому майбутньому.

У кінці минулого року уряд Хорватії остаточно ухвалив рішення передати українським військам 14 своїх гелікоптерів Мі-8 радянського виробництва. Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявляв, що гелікоптери незабаром відправляться до України, але точні терміни постачання техніки не були відомі.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 