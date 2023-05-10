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11 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

11.05.2023

Яке свято 11 травня

Сьогодні у Лаосі — День конституції.

Яке релігійне свято 11 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять

  • мучеників Саторнія, Якісхола, Фавстіана, Яннуарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Муріна, Зінона, Євсевія, Неона та Віталія,
  • мучеників Дади, Максима та Квінтіліана,
  • апостолів Ясона і Сосіпатра.

День ангела 11 травня

Іменини в цей день святкують Віталій, Ганна, Кирило, Максим.

Які історичні події стались 11 травня

330 — відбулась церемонія освячення Константинополя.

868 — у Китаї виготовлена «Діамантова сутра» — найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1811 — у Сіамі (нині — Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, після чого подібні випадки почали називати «сіамським близнюкам».

1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 — на конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність Люксембурга.

1907 — у Києві заснували Українське наукове товариство.

1916 — Альберт Ейнштейн презентував теорію відносності.

1928 — у Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1949 — у Нью-Йорку продано перший фотоапарат Polaroid — його ціна складала $89,95.

1949 — Королівство Сіам перейменовується на Таїланд.

1997 — чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров визнав поразку в матчі з комп’ютером IBM Deep Blue.

Хто народився 11 травня

1824 — Жан-Леон Жером, французький живописець і скульптор.

1827 — Жан-Батист Карпо, французький скульптор, живописець і графік.

1904 — Сальвадор Далі, іспанський художник.

1916 — Каміло Хосе Села, іспанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1989 року.

1963 — Костянтин Меладзе, український композитор, продюсер.

1978 — Летиція Каста, французька манекенниця і актриса.

1984 — Андрес Іньєста, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) і Європи (2008, 2012).

 