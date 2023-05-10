11 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 травня

Сьогодні у Лаосі — День конституції.

Яке релігійне свято 11 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять

мучеників Саторнія, Якісхола, Фавстіана, Яннуарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Муріна, Зінона, Євсевія, Неона та Віталія,

мучеників Дади, Максима та Квінтіліана,

апостолів Ясона і Сосіпатра.

День ангела 11 травня

Іменини в цей день святкують Віталій, Ганна, Кирило, Максим.

Які історичні події стались 11 травня

330 — відбулась церемонія освячення Константинополя.

868 — у Китаї виготовлена «Діамантова сутра» — найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1811 — у Сіамі (нині — Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, після чого подібні випадки почали називати «сіамським близнюкам».

1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 — на конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність Люксембурга.

1907 — у Києві заснували Українське наукове товариство.

1916 — Альберт Ейнштейн презентував теорію відносності.

1928 — у Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1949 — у Нью-Йорку продано перший фотоапарат Polaroid — його ціна складала $89,95.

1949 — Королівство Сіам перейменовується на Таїланд.

1997 — чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров визнав поразку в матчі з комп’ютером IBM Deep Blue.

Хто народився 11 травня

1824 — Жан-Леон Жером, французький живописець і скульптор.

1827 — Жан-Батист Карпо, французький скульптор, живописець і графік.

1904 — Сальвадор Далі, іспанський художник.

1916 — Каміло Хосе Села, іспанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1989 року.

1963 — Костянтин Меладзе, український композитор, продюсер.

1978 — Летиція Каста, французька манекенниця і актриса.

1984 — Андрес Іньєста, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) і Європи (2008, 2012).