11 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 травня
Сьогодні у Лаосі — День конституції.
Яке релігійне свято 11 травня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять
- мучеників Саторнія, Якісхола, Фавстіана, Яннуарія, Марсалія, Єфрасія, Маммія, Муріна, Зінона, Євсевія, Неона та Віталія,
- мучеників Дади, Максима та Квінтіліана,
- апостолів Ясона і Сосіпатра.
День ангела 11 травня
Іменини в цей день святкують Віталій, Ганна, Кирило, Максим.
Які історичні події стались 11 травня
330 — відбулась церемонія освячення Константинополя.
868 — у Китаї виготовлена «Діамантова сутра» — найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.
1811 — у Сіамі (нині — Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, після чого подібні випадки почали називати «сіамським близнюкам».
1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.
1867 — на конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність Люксембурга.
1907 — у Києві заснували Українське наукове товариство.
1916 — Альберт Ейнштейн презентував теорію відносності.
1928 — у Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
1949 — у Нью-Йорку продано перший фотоапарат Polaroid — його ціна складала $89,95.
1949 — Королівство Сіам перейменовується на Таїланд.
1997 — чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров визнав поразку в матчі з комп’ютером IBM Deep Blue.
Хто народився 11 травня
1824 — Жан-Леон Жером, французький живописець і скульптор.
1827 — Жан-Батист Карпо, французький скульптор, живописець і графік.
1904 — Сальвадор Далі, іспанський художник.
1916 — Каміло Хосе Села, іспанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1989 року.
1963 — Костянтин Меладзе, український композитор, продюсер.
1978 — Летиція Каста, французька манекенниця і актриса.
1984 — Андрес Іньєста, іспанський футболіст, чемпіон світу (2010) і Європи (2008, 2012).