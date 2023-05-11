Українські військові на Дніпропетровщині збили ворожий дрон

В ніч на 11 травня, українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Він також зазначив, що росіяни ввечері та вночі били по Нікополю з артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Проте через атаку у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та автомобіль. Також обірвана лінія електропередач.

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