«Євробачення-2023»: учасники та де дивитися другий півфінал

У четвер, 11 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення 2023.

На сцену вийдуть представники та представники 16 країн.Однак лише 10 з них пройдуть далі. У фіналі вони боротимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, з представниками «великої п’ятірки», а також учасником від України, дуетом TVORCHI.

Вже завтра стануть відомі всі фіналісти, які боротимуться за перемогу у суботу, 13 травня.

Трансляцію конкурсу можна подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.

Перелік виступів учасників другого півфіналу:

Данія | Reiley — Breaking My Heart;

Вірменія | Brunette — Future Lover;

Румунія | Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On);

Естонія | Alika — Bridges;

Бельгія | Gustaph — Because Of You;

Кіпр | Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;

Ісландія | Diljá — Power;

Греція | Victor Vernicos — What They Say;

Польща | Blanka — Solo;

Словенія | Joker Out — Carpe Diem;

Грузія | Iru — Echo;

Сан-Маріно | Piqued Jacks — Like An Animal;

Австралія | Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;

Албанія | Albina & Familja Kelmendi — Duje;

Литва | Monika Linkytė — Stay;

Австралія | Voyager — Promise.

Нагадаємо, 9 травня, у британському Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

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