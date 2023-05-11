«Євробачення-2023»: учасники та де дивитися другий півфінал

У четвер, 11 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення 2023.
На сцену вийдуть представники та представники 16 країн.Однак лише 10 з них пройдуть далі. У фіналі вони боротимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, з представниками «великої п’ятірки», а також учасником від України, дуетом TVORCHI.
Вже завтра стануть відомі всі фіналісти, які боротимуться за перемогу у суботу, 13 травня.
Трансляцію конкурсу можна подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.
Перелік виступів учасників другого півфіналу:
Нагадаємо, 9 травня, у британському Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».
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