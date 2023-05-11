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«Євробачення-2023»: учасники та де дивитися другий півфінал

11.05.2023

У четвер, 11 травня о 22:00, відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення 2023. 

На сцену вийдуть представники та представники 16 країн.Однак лише 10 з них пройдуть далі. У фіналі вони боротимуться за перемогу разом з 10 переможцями першого півфіналу, з представниками «великої п’ятірки», а також учасником від України, дуетом TVORCHI.

Вже завтра стануть відомі всі фіналісти, які боротимуться за перемогу у суботу, 13 травня.

Трансляцію конкурсу можна подивитися наживо на телеканалі Суспільне Культура та на YouTube-каналі Євробачення.

Перелік виступів учасників другого півфіналу:

  • Данія | Reiley — Breaking My Heart;
  • Вірменія | Brunette — Future Lover;
  • Румунія | Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On);
  • Естонія | Alika — Bridges;
  • Бельгія | Gustaph — Because Of You;
  • Кіпр | Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
  • Ісландія | Diljá — Power;
  • Греція | Victor Vernicos — What They Say;
  • Польща | Blanka — Solo;
  • Словенія | Joker Out — Carpe Diem;
  • Грузія | Iru — Echo;
  • Сан-Маріно | Piqued Jacks — Like An Animal;
  • Австралія | Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?;
  • Албанія | Albina & Familja Kelmendi — Duje;
  • Литва | Monika Linkytė — Stay;
  • Австралія | Voyager — Promise.

    • Нагадаємо, 9 травня, у британському Ліверпулі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2023».  

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