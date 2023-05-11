Скандал зі Спартаком Суботою: МОН не виявило у блогера диплома магістра

У Міністерстві освіти і науки України відповіли на запит щодо перевірки справжності копій документів про освіту та Свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданих на ім’я Суботи Спартака Олександровича.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Міносвіти надіслало запити до «Інформаційно-іміджевого центру» та «Інфоресурсу», щоб з’ясувати, чи числяться документи про утворення Суботи у відповідних реєстрах.

У держустановах повідомили міністерству, що у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО немає інформації про диплом магістра Спартака Суботи. Крім того, МОН не видавало блогеру Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

Міносвіти додало, що спрямувало цю інформацію до Національної поліції з проханням перевірити можливу підробку та «зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича».

Розслідування про Спартака Субботу

Нагадаємо, у квітні психолог Ілля Полудьонний оприлюднив розслідування в чотирьох частинах, у якому звинуватив ведучого подкасту «Подкаст терапія» Спартака Субботу в брехні щодо медичної освіти, наукового ступеня та досвіду роботи.

Суббота відкинув звинувачення, а 10 травня опублікував відео, в якому зокрема показав, як він стверджує, документ про здобуття вищої освіти в Університеті Ніцци.

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