Трамп відмовився називати путіна воєнним злочинцем

Колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з росією.

Про це Трамп, який знову балотується на посаду президента, сказав у середу під час дебатів на CNN.

«Він не безглузда людина. Він дуже розумний, він дуже хитрий», — зазначив Трамп у відповідь на запитання, чи вважає він досі путіна розумною людиною, як казав про це раніше.

При цьому Трамп зауважив, що путін зробив серйозну помилку.

«Його помилка полягала в тому, що він вторгся (в Україну — Прим. Ред.). Він ніколи не вторгся б, якщо я був би президентом», — зазначив ексглава Білого дому.

У відповідь на запитання ведучої, чи вважає Трамп путіна воєнним злочинцем, він зазначив: «Я думаю, що це не варто зараз виносити на обговорення».

Він пояснив свою позицію тим, що зараз треба зосередитися на завершенні війни.

«Якщо ви говоритимете, що він воєнний злочинець, буде набагато важче укласти угоду, щоби владнати цю справу», додав Трамп.

У цьому зв’язку він заявив, що звинувачення проти путіна мають обговорюватися пізніше.

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