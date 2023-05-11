СБУ затримала у Миколаєві таксиста, який «навів» ракету окупантів на багатоповерхівку (фото)

У Миколаєві затримали таксиста, який восени 2022 року «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку та став причиною смерті восьми людей серед яких була дитина.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Саме за його наведенням окупанти здійснили ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 8 мирних жителів, у тому числі дитина», — розповіли в СБУ.

Зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба залучила до співпраці у серпні 2022 року. У поле зору загарбників він потрапив через свою прокремлівську активність в одному з Телеграм-каналів, де регулярно розміщував свої антиукраїнські коментарі.

Підробляючи таксистом, зрадник об’їжджав Миколаїв і фіксував місця базування та переміщення Сил оборони. Також він намагався входити в довіру до своїх пасажирів і розпитував у них інформацію про можливі пересування української військової техніки.

Також він передавав окупантам координати об’єктів цивільної інфраструктури, які знаходились біля житлових будинків.

За кожне виконане завдання чоловік отримував до 5 тис. грн., які перераховували на його власну банківську картку.

Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ спіймала чергових ворожих «мисливців» за HIMARS.

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