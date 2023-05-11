Україна потребує додаткового часу для початку контрнаступу – Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно додатковий час для початку довгоочікуваного контрнаступу проти Росії, оскільки військовим силам все ще необхідна обіцяна допомога від Заходу.

Як передає Amazing Ukraine, про це він заявив у інтерв`ю ВВС.

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«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу», – сказав Володимир Зеленський.

Як зазначає він, українській армії все ще необхідні “окремі речі”, включаючи бронетехніку, яка поступово надходить.

Водночас глава держави виразив переконаність, що українські військові здатні проводити наступ, попереджаючи про ризики “замороженого конфлікту”, на який, за його словами, розраховує Росія.