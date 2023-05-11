Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ розповів, яка ППО захищає небо над Києвом

Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про структуру протиповітряної оборони Києва.

За його словами, у столиці працює два ешелони ППО.

Перший складається з мобільних вогневих груп, завданням яких є знищення ворога у повітрі на найбільш загрозливих напрямках.

Перший ешелон використовує ЗРК «Оса-АКМ», ЗРК Avenger, ЗСАУ Gepard 1А2, ЗСУ «Шилка», стаціонарний DM Stinger, ПЗРК Piorun, ПЗРК «Ігла-1», ПЗРК «Стріла-2», ПЗРК Stinger, ПЗРК Martlet , ПЗРК RBS – 70, ЗУ-23 тощо.

У другому ешелоні працюють підрозділи Повітряних Сил ЗСУ. На озброєнні у них є зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дії ЗРК С-300П, «Бук-Ml», С-125, ЗРК NASAMS, ЗРК IRIS-T, ЗРК Crotale тощо.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Повітряних силах вперше показали ЗРК Patriot на бойовому чергуванні.

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