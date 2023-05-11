В Україні близько 400 закладів освіти знищені повністю, майже 3000 – пошкоджені

Внаслідок агресії з боку Росії українська освітня система зазнала серйозних збитків, а саме близько 400 закладів освіти були повністю зруйновані, а майже 3 тисячі отримали різного роду пошкодження.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Про це повідомив Євген Кудрявець, заступник міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції, під час онлайн-виступу на заході «Відновлення доступу до освіти: діалог щодо ролі українських громад у ремонті, відновленні та відбудові», організованому «U-LEAD з Європою».

“Відновлення доступу до освіти лежить у площині відновлення пошкоджених закладів освіти по всій Україні. Сьогодні таких біля 400 повністю знищених і майже 3 тис. пошкоджених”, – зазначив Кудрявець.

Згідно його висловленням, якщо заклади освіти будуть повністю відновлені, близько 800 тисяч дітей зможуть повернутися до навчання. Міністерство співпрацює з місцевими органами влади, донорами і закликає громади готувати проектно-кошторисну документацію, щоб прискорити залучення донорської допомоги.