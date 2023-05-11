У Варшаві відбудеться конференція з відбудови України

У Королівських Лазнях у Варшаві 3-4 липня відбудеться конференція, спрямована на широкомасштабну відбудову України.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Головною метою цієї конференції є об’єднання академічної спільноти та інших експертів, які беруть участь у процесі відбудови України. Під час заходу вони планують обговорювати широкий спектр питань, таких як масштаби війни та напрямки відновлення України, захист архітектурної спадщини у контексті відбудови, принципи сталого розвитку в контексті відновлення, архітектурні відповіді на кризу переселених осіб та міське планування для оживлення територій, постраждалих від війни.

Конференція також відповідає ідеям Нового європейського Баухаузу, в основі якого лежить якість простору, підтримка різноманітності природного середовища та створення демократичної людської спільноти.