Велика Британія передала Україні кілька далекобійних ракет Storm Shadow — CNN

Велика Британія вже передала Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow перед контрнаступом.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кількох високопоставлених західних чиновників.

Американський високопосадовець заявив телеканалу, що Storm Shadow — «справжня зміна правил гри з точки зору дальності дії» і надає Києву можливості, про які влада просила від початку повномасштабної війни. Ці ракети зможуть завдавати ударів углиб захоплених РФ територій України.

Зазначається, що ці ракети українські військові використовуватимуть лише у межах суверенної території України та не атакуватимуть ними територію рф.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 км, а висота 30—40 м. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.

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