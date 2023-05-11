Британія передала Україні кілька далекобійних ракет Storm Shadow 

За даними, поширеними CNN із посиланням на декількох високопоставлених західних посадовців, Велика Британія вже передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, здатних долетіти на відстань до 300 км, перед контрнаступом.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

Один з американських високопоставлених посадовців, який висловився для телеканалу, наголосив, що ракети Storm Shadow представляють “справжню зміну гри” щодо дальності дії і надають Києву можливості, які вони вимагали з самого початку конфлікту. Ці ракети дозволять ударяти глибоко в територію, що перебуває під контролем Росії, на території України.

За словами одного зі співрозмовників CNN, українська влада запевнила Лондон: ці ракети використовуватимуть лише в межах суверенної території України і не атакуватимуть ними Росію.

Storm Shadow/SCALP — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля», яку виробляє компанія MBDA. Вага її бойової частини — 450 кг. Вона здатна вражати цілі на дистанції від 250 до 1000 км.