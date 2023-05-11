Рок-гурт Imagine Dragons випустив кліп «Crushed» із кадрами наслідків війни в Україні

Гурт Imagine Dragons з США представив відеокліп до своєї пісні “Crushed”, в якому показані наслідки руйнівної війни між Росією та Україною.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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У центрі сюжету — 14-річний підліток, на ім’я Саша. Його село було під окупацією протягом п’яти місяців. У кліпі зображують зруйновані будинки, школу, сади, воронки від влучань ворожих ракет та снарядів. Передня частина домівки хлопця також була знищена.
Зауважимо, що кліп знімали у Новогригорівці, Миколаївської області.
“Нічого не залишилося. Саша та його родина втратили все”, — йдеться у підписі до відео. Крім того, всі сусіди підлітка загинули, а сам він переховувався в укритті під час обстрілів.
Як зазначають Imagine Dragons, його історія лише одна з тисячі. Він та його родина разом з іншими українцями, які втратили дім мріють його відбудувати.
“Ми залишаємося разом з нашими українськими друзями. Ми любимо та підтримуємо всіх вас. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій. Будь ласка, зробіть пожертву на United24”, — наголосили представники гурту.
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