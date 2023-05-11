СБУ оголосила нові підозри Царьову та ще двом колишнім нардепам від Партії регіонів

Служба безпеки повідомили про підозру за держзраду колишнім народним депутатам від «Партії регіонів» Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, Царьов співпрацював з міноборони росії після 24 лютого і передавав окупантам інформацію про наслідки обстрілів. Так, саме він «злив» детальні відомості про результати ракетної атаки на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Зазначають, що ці дані Царьов отримав свого однопартійця Святаша. Після початку вторгнення він активно підтримував дії росіян, за що кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Святаш передавав загарбникам дані про озброєння, час та напрямки руху українських військових у регіоні, які він отримував через свої «партійні» зв’язки.

Також підозру отримав екснардеп-регіонал Ігор Марков, який виправдовував збройну агресію рф проти України. Відео з його провокаційними заявами не раз з’являлися в ефірі пропагандистських телеканалів.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували дії Маркова за двома статтями 436 (пропаганда війни) та 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зараз усі три фігуранти переховуються від правосуддя на території рф. Раніше СБУ вже повідомляла їм про підозру у вчиненні інших злочинів проти безпеки України.

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