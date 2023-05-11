Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України

Компанія Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, має намір розширити свою діяльність в Україні, зосередившись на виробництві танків, систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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“Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні”, – сказав Паппергер.

Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.

“Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі”, – додав глава Rheinmetall. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.

За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.