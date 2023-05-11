Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України

Компанія Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, має намір розширити свою діяльність в Україні, зосередившись на виробництві танків, систем протиповітряної оборони та боєприпасів.
Про це інформує Amazing Ukraine.
Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України
“Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні”, – сказав Паппергер.
Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.
“Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі”, – додав глава Rheinmetall. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.
За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
- У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
- В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок