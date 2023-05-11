Повінь – зміна системи

Menu
Close

Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України

11.05.2023

Компанія Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, має намір розширити свою діяльність в Україні, зосередившись на виробництві танків, систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

“Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні”, – сказав Паппергер.

Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.

“Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі”, – додав глава Rheinmetall. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.

За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок

 