Привітання з Днем медсестри 2023: картинки та вірші

12 травня відзначається День медичної сестри. Вперше ідея святкування Дня медсестер була озвучена в 1953 році, але святкувати це свято в статусі міжнародного стали з 1965 року. У 1974 році ICN прийняв рішення відзначати Міжнародний день медсестри 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас щирі привітання та побажання з Днем медичної сестри!
Привітання з Днем медсестри 2023Привітання з Днем медсестри 2023Привітання з Днем медсестри 2023
У медсестри сьогодні свято,
Для неї це найкраща мить.
Роботи в неї так багато,
Нема коли очей їй затулить!
Завжди охайна, в білому халаті,
Спішить на поміч кожному із нас,
І простирадла всім замінить у палаті,
І на сторожі вона кожен час!
І в день чудовий, міжнародний,
Ми хочемо Вам щиро побажати:
Натхнення Вам в такій важкій роботі,
І буде Вам всесвітня благодать!
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За любов до людей і повагу,
І за ставлення чуйне своє
Будьте вірними власному стягу,
Залишайтесь такою, як є!
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Вітаю вас з Міжнародним днем медичної сестри! Поспішаю сказати вам величезне спасибі за те, що ви є! Щиро дякую вам за працю!
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Вітання на День медсестри у картинках
Привітання з Днем медсестри – вірші, картинки
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Вітання для медместри
Медсестер ми сьогодні вітаємо,
Терпенья і здоров’я вам бажаємо.
Бажаємо, щоб за ласку і тепло,
Сторицею повернулося вам добро.
Сьогодні в свято скажемо вам: «Дякую!»
За те, що ніколи ви не пройдете мимо,
Надасте завжди ви людині допомогу,
До тих, хто кличе, прийдете ви на допомогу.
Нехай радість вам приносить лише робота,
Про близьких і рідних турбота,
Нехай збудуться всі ваші побажання,
Достатком повернуться всі старання.
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Щиро вітаю вас із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.
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Привітання з Днем медсестри 2023
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Без милосердя, як і без медсестри
Не буде життя на планеті.
Укол поставить і в біді не залишить
Її прямий обов’язок і турбота.
Вона подарує надію всім
Що буде життя як раніше
Що хвороба відступить назавжди
І буде тільки краще!
Медсестра щастя заслужила
Хай щедрим буде Господь,
За те, що душу, ти вклала
Хай буде в житті вірна любов!
Картинки з Днем медичної сестри – 12 травня
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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!
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Зі святом! Ви немов ангели-охоронці
У всьому і завжди допомагаєте,
Ви рятуєте хворих молитвами
Ви турботи світло випромінюєте.
Вітаємо медичних сестер
Здоров’я Вам міцного і ніколи не сумувати,
Удачі і везіння у всьому
Як і раніше людям допомагати!
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З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!
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Привітання з Днем медсестри 2023
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В халаті білім, як сніжок на полі,
мов блискіт лебединого пера,
вітаючись привітно надовкола,
іде по коридору медсестра.
В очах легенький спалах остороги,
в руках умілих – все до ладу тут.
Десь там, в палаті, за сумним порогом
від неї конче, допомоги ждуть.
Тому нехай зникає чи маліє
у хворих біль, лишень зайдеш до них.
Життя, медсестро, – це висока мрія,
і боротьба на вигинах крутих.
…В халаті чистім, як погожа днина,
струнка, статечна, ніжна, осяйна
зайшла в палату медсестра. Людина!
А разом з нею – радість і весна.
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Вітаємо з Міжнародним днем медичної сестри! Хочемо побажати, перш за все, міцного здоров’я і благополуччя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність та турбота повертається до вас в подвійному обсязі, радує вас приємними моментами, словами і посмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливіше. Тепла вам і ласкавих подарунків долі.
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Привітання з Днем медсестри 2023Вірші з Днем медичних сестер
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!
Привітання з Міжнародним Днем медичних сестер, з Днем медсестри – вірші, картинки
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Вітаємо із професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я, вдячних пацієнтів та гідної винагороди за вашу нелегку працю.
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Дорогі наші медичні сестри! В цей день ми раді привітати вас з професійним святом і щиро подякувати за ваш важливий і гідний працю. Ви — добрі феї в білих халатах, красиві рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!
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Привітання з Днем медсестри 2023
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Привітання з Днем медсестри 2023
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Ти медична сестра,
Ти в цій справі майстриня,
Адже тебе хвалять доктора,
А значить, є привід пишатися!
Нехай росте твоя кар’єра,
А разом з нею і капітал!
Будь найкращою, найпершою,
Адже є в тобі потенціал!
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День медсестрички – дуже важливий день
І мені привітати вас зовсім не лінь!
Хочу від серця гарно вітати
І найкраще в долі бажати!
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Привiтання з Днем медичної сестри в прозi
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Вітаю з професійним святом — Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливим пацієнтам, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, подяки пацієнтів!
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З Міжнародним днем медичної сестри!
Такі, як ти, людям дуже потрібні.
Ти промінчик добра, ти надія, опора.
З тобою легко перемогти хворобу і горе.
Працюй легко, будь добра і тактовна.
Нехай вдома завжди буде все на «відмінно».
І нехай захоплені всі пацієнти
Прикрасять робочі дні і моменти!
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Привітання з Днем медсестри 2022