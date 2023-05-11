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Привітання з Днем медсестри 2023: картинки та вірші

11.05.2023

12 травня відзначається День медичної сестри. Вперше ідея святкування Дня медсестер була озвучена ​​в 1953 році, але святкувати це свято в статусі міжнародного стали з 1965 року. У 1974 році ICN прийняв рішення відзначати Міжнародний день медсестри 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас щирі привітання та побажання з Днем медичної сестри!

Привітання з Днем медсестри 2023Привітання з Днем медсестри 2023Привітання з Днем медсестри 2023

У медсестри сьогодні свято,
Для неї це найкраща мить.
Роботи в неї так багато,
Нема коли очей їй затулить!
Завжди охайна, в білому халаті,
Спішить на поміч кожному із нас,
І простирадла всім замінить у палаті,
І на сторожі вона кожен час!
І в день чудовий, міжнародний,
Ми хочемо Вам щиро побажати:
Натхнення Вам в такій важкій роботі,
І буде Вам всесвітня благодать!

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За любов до людей і повагу,
І за ставлення чуйне своє
Будьте вірними власному стягу,
Залишайтесь такою, як є!

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Вітаю вас з Міжнародним днем медичної сестри! Поспішаю сказати вам величезне спасибі за те, що ви є! Щиро дякую вам за працю!

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Вітання на День медсестри у картинках
Привітання з Днем медсестри – вірші, картинки

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Вітання для медместри
Медсестер ми сьогодні вітаємо,
Терпенья і здоров’я вам бажаємо.
Бажаємо, щоб за ласку і тепло,
Сторицею повернулося вам добро.

Сьогодні в свято скажемо вам: «Дякую!»
За те, що ніколи ви не пройдете мимо,
Надасте завжди ви людині допомогу,
До тих, хто кличе, прийдете ви на допомогу.

Нехай радість вам приносить лише робота,
Про близьких і рідних турбота,
Нехай збудуться всі ваші побажання,
Достатком повернуться всі старання.

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Щиро вітаю вас із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Без милосердя, як і без медсестри
Не буде життя на планеті.
Укол поставить і в біді не залишить
Її прямий обов’язок і турбота.
Вона подарує надію всім
Що буде життя як раніше
Що хвороба відступить назавжди
І буде тільки краще!
Медсестра щастя заслужила
Хай щедрим буде Господь,
За те, що душу, ти вклала
Хай буде в житті вірна любов!

Картинки з Днем медичної сестри – 12 травня

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров’я нації є  базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

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Зі святом! Ви немов ангели-охоронці
У всьому і завжди допомагаєте,
Ви рятуєте хворих молитвами
Ви турботи світло випромінюєте.
Вітаємо медичних сестер
Здоров’я Вам міцного і ніколи не сумувати,
Удачі і везіння у всьому
Як і раніше людям допомагати!

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З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

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Привітання з Днем медсестри 2023

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В  халаті  білім,  як  сніжок  на  полі,
мов  блискіт  лебединого  пера,
вітаючись  привітно  надовкола,
іде  по  коридору  медсестра.

В  очах  легенький  спалах  остороги,
в  руках  умілих  –  все  до  ладу  тут.
Десь  там,  в  палаті,  за  сумним  порогом
від  неї  конче,  допомоги  ждуть.

Тому  нехай  зникає  чи  маліє
у  хворих  біль,  лишень  зайдеш  до  них.
Життя,  медсестро,  –  це  висока  мрія,
і  боротьба  на  вигинах  крутих.

…В  халаті  чистім,  як  погожа  днина,
струнка,  статечна,  ніжна,  осяйна
зайшла  в  палату  медсестра.  Людина!
А  разом  з  нею  –  радість  і  весна.

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Вітаємо з Міжнародним днем медичної сестри! Хочемо побажати, перш за все, міцного здоров’я і благополуччя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність та турбота повертається до вас в подвійному обсязі, радує вас приємними моментами, словами і посмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливіше. Тепла вам і ласкавих подарунків долі.

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Привітання з Днем медсестри 2023Вірші з Днем медичних сестер

***

Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,
Білий халат одягнений не дарма!
На посаді здоров’я стоїть медсестра.
Сьогодні свято у вас,
Прийміть вітання від нас,
У вас всіх серденько бринить,
Медстестри, вітання прийміть!

Привітання з Міжнародним Днем медичних сестер, з Днем медсестри – вірші, картинки

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Вітаємо із професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я, вдячних пацієнтів та гідної винагороди за вашу нелегку працю.

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Дорогі наші медичні сестри! В цей день ми раді привітати вас з професійним святом і щиро подякувати за ваш важливий і гідний працю. Ви — добрі феї в білих халатах, красиві рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Ти медична сестра,
Ти в цій справі майстриня,
Адже тебе хвалять доктора,
А значить, є привід пишатися!
Нехай росте твоя кар’єра,
А разом з нею і капітал!
Будь найкращою, найпершою,
Адже є в тобі потенціал!

***

День медсестрички – дуже важливий день

І мені привітати вас зовсім не лінь!

Хочу від серця гарно вітати

І найкраще в долі бажати!

***

Привiтання з Днем медичної сестри в прозi

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Вітаю з професійним святом — Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливим пацієнтам, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, подяки пацієнтів!

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З Міжнародним днем медичної сестри!
Такі, як ти, людям дуже потрібні.
Ти промінчик добра, ти надія, опора.
З тобою легко перемогти хворобу і горе.
Працюй легко, будь добра і тактовна.
Нехай вдома завжди буде все на «відмінно».
І нехай захоплені всі пацієнти
Прикрасять робочі дні і моменти!

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