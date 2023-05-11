Привітання з Днем медсестри 2023: картинки та вірші

12 травня відзначається День медичної сестри. Вперше ідея святкування Дня медсестер була озвучена ​​в 1953 році, але святкувати це свято в статусі міжнародного стали з 1965 року. У 1974 році ICN прийняв рішення відзначати Міжнародний день медсестри 12 травня, в день народження Флоренс Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас щирі привітання та побажання з Днем медичної сестри!

Привітання з Днем медсестри 2023 Привітання з Днем медсестри 2023 Привітання з Днем медсестри 2023

У медсестри сьогодні свято,

Для неї це найкраща мить.

Роботи в неї так багато,

Нема коли очей їй затулить!

Завжди охайна, в білому халаті,

Спішить на поміч кожному із нас,

І простирадла всім замінить у палаті,

І на сторожі вона кожен час!

І в день чудовий, міжнародний,

Ми хочемо Вам щиро побажати:

Натхнення Вам в такій важкій роботі,

І буде Вам всесвітня благодать!

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За любов до людей і повагу,

І за ставлення чуйне своє

Будьте вірними власному стягу,

Залишайтесь такою, як є!

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Вітаю вас з Міжнародним днем медичної сестри! Поспішаю сказати вам величезне спасибі за те, що ви є! Щиро дякую вам за працю!

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Вітання на День медсестри у картинках

Привітання з Днем медсестри – вірші, картинки

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Вітання для медместри

Медсестер ми сьогодні вітаємо,

Терпенья і здоров’я вам бажаємо.

Бажаємо, щоб за ласку і тепло,

Сторицею повернулося вам добро.

Сьогодні в свято скажемо вам: «Дякую!»

За те, що ніколи ви не пройдете мимо,

Надасте завжди ви людині допомогу,

До тих, хто кличе, прийдете ви на допомогу.

Нехай радість вам приносить лише робота,

Про близьких і рідних турбота,

Нехай збудуться всі ваші побажання,

Достатком повернуться всі старання.

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Щиро вітаю вас із професійним святом, з Днем медичної сестри! Від усієї душі зичу міцного здоров’я, успіхів у роботі, сімейних гараздів,щастя, благополуччя. Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здоров’я, приносить радість та людське щастя.

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Без милосердя, як і без медсестри

Не буде життя на планеті.

Укол поставить і в біді не залишить

Її прямий обов’язок і турбота.

Вона подарує надію всім

Що буде життя як раніше

Що хвороба відступить назавжди

І буде тільки краще!

Медсестра щастя заслужила

Хай щедрим буде Господь,

За те, що душу, ти вклала

Хай буде в житті вірна любов!

Картинки з Днем медичної сестри – 12 травня

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії — з Днем медичної сестри, тим, хто не жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини — її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами!

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Зі святом! Ви немов ангели-охоронці

У всьому і завжди допомагаєте,

Ви рятуєте хворих молитвами

Ви турботи світло випромінюєте.

Вітаємо медичних сестер

Здоров’я Вам міцного і ніколи не сумувати,

Удачі і везіння у всьому

Як і раніше людям допомагати!

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З нагоди Вашого професійного свята – Міжнародного дня медичної сестри прийміть щирі вітання та безмежну вдячність за Ваші чуйні серця, за врятовані життя, за повернуте здоров’я! Ваші талановиті руки дарують людям радість життя, вселяють віру у зцілення. Хай усе хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до Вас сторицею! Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю!

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Привітання з Днем медсестри 2023

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В халаті білім, як сніжок на полі,

мов блискіт лебединого пера,

вітаючись привітно надовкола,

іде по коридору медсестра.

В очах легенький спалах остороги,

в руках умілих – все до ладу тут.

Десь там, в палаті, за сумним порогом

від неї конче, допомоги ждуть.

Тому нехай зникає чи маліє

у хворих біль, лишень зайдеш до них.

Життя, медсестро, – це висока мрія,

і боротьба на вигинах крутих.

…В халаті чистім, як погожа днина,

струнка, статечна, ніжна, осяйна

зайшла в палату медсестра. Людина!

А разом з нею – радість і весна.

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Вітаємо з Міжнародним днем медичної сестри! Хочемо побажати, перш за все, міцного здоров’я і благополуччя в особистому житті. Нехай ваша доброта, чуйність та турбота повертається до вас в подвійному обсязі, радує вас приємними моментами, словами і посмішками людей, яких ви робите міцніше і щасливіше. Тепла вам і ласкавих подарунків долі.

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Привітання з Днем медсестри 2023Вірші з Днем медичних сестер

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Медсестра – це не просто робота,

Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений не дарма!

На посаді здоров’я стоїть медсестра.

Сьогодні свято у вас,

Прийміть вітання від нас,

У вас всіх серденько бринить,

Медстестри, вітання прийміть!

Привітання з Міжнародним Днем медичних сестер, з Днем медсестри – вірші, картинки

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Вітаємо із професійним святом! Бажаємо міцного здоров’я, вдячних пацієнтів та гідної винагороди за вашу нелегку працю.

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Дорогі наші медичні сестри! В цей день ми раді привітати вас з професійним святом і щиро подякувати за ваш важливий і гідний працю. Ви — добрі феї в білих халатах, красиві рятівниці людського здоров’я, справжні зброєносці лікарів. Без вас робота медичних установ просто не була б можлива. Спасибі вам, чарівні сестри, за те, що ваші тендітні плечі витримують всі дані вам долею і професією тяготи!

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Привітання з Днем медсестри 2023

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Ти медична сестра,

Ти в цій справі майстриня,

Адже тебе хвалять доктора,

А значить, є привід пишатися!

Нехай росте твоя кар’єра,

А разом з нею і капітал!

Будь найкращою, найпершою,

Адже є в тобі потенціал!

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День медсестрички – дуже важливий день

І мені привітати вас зовсім не лінь!

Хочу від серця гарно вітати

І найкраще в долі бажати!

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Привiтання з Днем медичної сестри в прозi

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Вітаю з професійним святом — Днем медсестри! Хочу побажати спокою в такій нелегкій праці, терпіння до вимогливим пацієнтам, уважного і відповідального ставлення до своєї справи. Легкості в руках, ясності в голові, подяки пацієнтів!

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З Міжнародним днем медичної сестри!

Такі, як ти, людям дуже потрібні.

Ти промінчик добра, ти надія, опора.

З тобою легко перемогти хворобу і горе.

Працюй легко, будь добра і тактовна.

Нехай вдома завжди буде все на «відмінно».

І нехай захоплені всі пацієнти

Прикрасять робочі дні і моменти!

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Привітання з Днем медсестри 2022