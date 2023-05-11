Європейські авіаперевізники готові швидко відновити польоти в Україну після війни — гендиректор «Борисполя»

Міжнародні авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки. Про це розповів Олексій Дубревський, генеральний директор аеропорту «Бориспіль», повідомляє сайт літовища.

Цими днями він з колегами взяв участь у міжнародній авіаційній конференцій Routes Europe 2023 в польському Лодзі.

В рамках форуму Дубревський провів зустрічі та перемовини з представниками 15 європейських авіакомпаній. Основну увагу приділили залученню авіаперевізників до відновлення польотів в Україну після війни.

«Ми бачимо великий попит серед європейських авіаперевізників щодо польотів в Україну. На форумі я чітко впевнився у серйозності намірів європейців щодо найшвидшого відновлення польотів», — розповів Дубревський.

За словами очільника «Борисполя», можливості українського авіаринку після війни включатимуть:

повернення українських біженців додому — основа лоукостового сегменту,

вантажні перевезення (більше 80% авіавантажів обслуговувались у аеропорту «Бориспіль»),

ріст попиту на чартерні рейси,

в’їзний туризм через інтерес іноземців до України,

можлива лібералізація ринку з ЄС та спільного авіаційного простору у майбутньому.

Дубревський проінформував європейських колег, що зараз інфраструктура аеропорту «Бориспіль» знаходиться у робочому стані, підтримується операційна здатність терміналів і аеродрому, зберігається та постійно навчається висококваліфікований персонал.

«Ми постійно тримаємо зв’язок з усіма нашими партнерами. Аби відновити авіасполучення Європи з Україною після перемоги за відносно короткий термін, необхідне співробітництво, консолідована підтримка та спільні зусилля фахівців авіаційної галузі», — підкреслив Дубревський.

Раніше відомий лоукостер пообіцяв повернутись в Україну за два тижні після появи такої можливості.

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