У Кореї відбудеться виставка воєнних постерів «Голос України»

У період з 13 по 27 травня в галереї Walt у Сеулі буде проведена виставка воєнних постерів під назвою “Voice of Ukraine”. Цю виставку підготував факультет української мови Університету Ханкук з підтримкою Посольства України в Республіці Корея.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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На виставці буде представлено 60 постерів з проєкту «Креативний спротив» Київського Національного Університету культури і мистецтва та Київського Університету культури, в яких професори та студенти факультету графічного дизайну зобразили спротив російській агресії.