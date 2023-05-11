У Криму росіяни виселяють храм ПЦУ: ламають двері та забирають майно — ЗМІ

В окупованому Сімферополі так звана «влада» проводить захоплення Кафедрального храму святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України, який підпорядкований ПЦУ.

Про це пише «Крим.Реалії» з посиланням на головного редактора газети «Кримська світлиця» Андрія Щекуна.

«Окупанти виломлюють двері храму, описують і забирають/крадуть майно української церкви в Криму. У незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крым рф» разом зі «службовими приставами республіки Крым рф», — розповів журналіст.

Він зазначив, що захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков.

За словами Щекуна, прихожан до храму не пускають. Будівлю оточили окупаційні правоохоронці та пропагандистські ЗМІ.

«Наразі все опломбовують та змінюють замки на всіх дверях. Нічого нікому не пояснюють, жодних документів не показують», — написав журналіст.

У так званому «міністерстві майна і земельних відносин Криму» стверджують, що «звільняють» храм нібито на законних підставах. Там заявили, що ПЦУ «не привела установчі документи у відповідність до законодавства рф», тому «арбітражний суд Криму» постановив розірвати договір оренди.

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