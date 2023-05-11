У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»

У місті Стамбул завершилися дводенні зустрічі на рівні заступників міністрів оборони, що стосувалися Чорноморської зернової ініціативи. Було досягнуто домовленостей про продовження переговорів у цьому ж форматі у найближчому майбутньому. Також було узгоджено питання повернення суден та екіпажів, які залишилися в Україні.

Про це інформує Amazing Ukraine.

Читай також: ЄС за час повномасштабного вторгнення росії надав $20 мільярдів для підтримки України

«Сторони домовилися продовжити на технічному рівні у чотиристоронньому форматі зусилля, майданчик для яких надає Туреччина, для забезпечення ефективної роботи Зернової ініціативи в найближчий період”, – повідомили в міністерстві.