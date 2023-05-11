«Укрзалізниця» почала використовувати у роботі ChatGPT

«Укрзалізниця» почала аналізувати звернення пасажирів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.

Про це повідомили у пресслужбі «УЗ».

Зазначають, що щодня компанія отримує близько 1,3 тис. оцінок поїздки від пасажирів через додаток «Укрзалізниця». З них орієнтовно 300 відгуків — текстові і стосуються роботи залізниці.

Раніше працівникам доводилось обробляти такі відгуки вручну, а зараз це робить ChatGPT. Він у 90% випадків коректно визначає категорію звернення.

«Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою — від «якості обслуговування» до «запізнень», після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами», — розповіли в «УЗ».

У компанії зазначають, що це дозволяє пришвидшити аналіз відгуків та визначати найбільш проблемні ділянки, а також оперативніше виправляти помилки.

Раніше Chas News розповідав, що «Укрзалізниця» оновила правила повернення коштів за квитки: що змінилось.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.