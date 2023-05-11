СБУ викрила на Полтавщині постачальників обладнання для виробництва С-300 рф

Служба безпеки викрили схему нелегального постачання до росії товарів критичного експорту на Полтавщині.

Про це повідомили в СБУ.

Схему організували керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, який має бізнес на території рф. Зловмисники налагодили приховане постачання до країни-агресорки товарів, які в тому числі використовуються для військово-промислового комплексу.

Спочатку ділки відправляли вироби спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. А вже звідти продукцію відправляли підконтрольній комерційній структурі в рф.

Зокрема, замовлення у фігурантів робив Курський електроапаратний завод, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту рф.

Також ділки мали зв’язок з московським підприємством «НПП Торий», яке виготовляє комплектуючі для ЗРК С-300 та С-400.

Правоохоронці викрили зловмисників та запобігли вивезенню до росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Під час обшуків в офісах ділків виявили документи із доказами злочинних дій, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території рф, бойові припаси до автомата Калашникова.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність, а директору підприємства додатково за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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